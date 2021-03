OM, Milik: “Qui mi sento importante. Ma sogno di giocare nei top club” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Qui mi sento importante, perché la squadra crede in me. Sono all’OM e penso solo all’OM. Poi ho anche dei sogni, voglio giocare nei più grandi club al mondo. Questo è il mio obiettivo, vedremo cosa succederà. Voglio mettermi in mostra qui per far sì che tutti mi ricordino al Marsiglia. Vorrei che i tifosi non si dimenticassero di me e che mi ricordassero come un grande attaccante“. Queste le parole di Arek Milik, attaccante del Marsiglia, a proposito del suo futuro ai microfoni de L’Equipe. Dopo un momento difficile in campionato con tanto di contestazione, l’OM sembra essere tornato sulla giusta carreggiata con due vittorie consecutive in Ligue 1 contro Rennes e Brest. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Qui mi, perché la squadra crede in me. Sono all’OM e penso solo all’OM. Poi ho anche dei sogni, voglionei più grandial mondo. Questo è il mio obiettivo, vedremo cosa succederà. Voglio mettermi in mostra qui per far sì che tutti mi ricordino al Marsiglia. Vorrei che i tifosi non si dimenticassero di me e che mi ricordassero come un grande attaccante“. Queste le parole di Arek, attaccante del Marsiglia, a proposito del suo futuro ai microfoni de L’Equipe. Dopo un momento difficile in campionato con tanto di contestazione, l’OM sembra essere tornato sulla giusta carreggiata con due vittorie consecutive in Ligue 1 contro Rennes e Brest. SportFace.

