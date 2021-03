(Di mercoledì 17 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nella giornata di ieri, martedì 16 marzo, i Carabinieri della Stazione di Parabiago hannounitaliano per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo un breve inseguimento e una colluttazione, dove ad avere la peggio è stato un militare. Intorno alle 08.30 i carabinieri, transitando sulla Sp229, hanno notato ai margini tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilNotiziarioInd : Nerviano, durante la fuga sperona una pattuglia e picchia un carabiniere: 29enne arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Nerviano durante

Il Notiziario

Ecco i film in concorso per questa seconda edizione: FEATURE EXPERIENCE Ha trionfatola ... JURASSIC SCHOOL di Maria Giulia Morlacchi insieme all'Istituto Comprensivodi Milano; I MIEI ...gli ultimi chilometri di discesa il motore più potente del lander si è spento e quando si è ...una copia della Dichiarazione d'indipendenza israeliana L'ITALIA Leonardo ha realizzato a...Martedì 16 Marzo, alle ore 8.30 circa a Parabiago (MI), i militari della locale stazione Carabinieri stavano transitando sulla SP229 nel comune di Nerviano (MI), quando ... bloccato dopo una breve ...NERVIANO – Erano le 08.30 di ieri mattina quando i militari della locale stazione Carabinieri stavano transitando sulla SP229 nel comune di Nerviano. Ad un certo punto hanno notato in una strada inte ...