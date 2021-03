Milano, sequestro immobili per 2 mln euro a truffatore 'rip deal' (Di mercoledì 17 marzo 2021) La divisione anticrimine della Questura di Milano ha eseguito un sequestro antimafia a Lainate e Imperia nei confronti di P. L., classe 1978, che aveva già precedenti per reati contro il patrimonio, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 marzo 2021) La divisione anticrimine della Questura diha eseguito unantimafia a Lainate e Imperia nei confronti di P. L., classe 1978, che aveva già precedenti per reati contro il patrimonio, ...

