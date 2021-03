Le dichiarazioni post partita di Torino-Sassuolo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo la strepitosa rimonta delcontro ilsono arrivate ledei protagonisti, che hanno analizzato la sfida. In casa granata l’entusiasmo è alle stelle per un risultato clamoroso per come si era messa lanel primo tempo.che invece ha buttato 3 punti e forse l’ultima possibilità di riprendere il treno europeo. Di seguito . CHE COS’HA DETTO NICOLA DOPO LA SUPER RIMONTA DEI SUOI? Neldiil tecnico dei granata Davide Nicola era entusiasta per i 3 punti conquistati dai suoi, ma è anche consapevole che la strada per la salvezza è ancora piena di insidie. Infatti l’allenatore ha affermato: “La nostra non è stata solo una vittoria del cuore, ma tecnico-tattica, ...