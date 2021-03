La moglie del prof di Biella morto | Farò la seconda dose Consiglio a tutti di vaccinarsi

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “Credo nella vaccinazione anti-Covid ela. Ma nello stesso tempo vorrei conoscere la causa della morte di mio marito”. A dichiararlo, in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano “La Provincia pavese”, è Simona Riussi, 55 anni di Garlasco (Pavia),di Sandro Tognatti, l’insegnante di musica di 57 anni diil giorno dopo aver ricevuto la primadel vaccino AstraZeneca.Nell’intervista Simona Riussi racconta che lei e il marito sono stati vaccinati nel pomeriggio di sabato 13 marzo. “Io non ho avuto nemmeno una linea di febbre. Mio marito durante la notte ha accusato una febbre molto alta, sino a 39.5. La domenica mattina è sceso per bere il caffè con i suoi genitori, che vivono vicino a noi. Poi è salito in mansarda a riposarsi. ...