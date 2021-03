La fiction su Agnelli? Tutta fatta in casa (Di mercoledì 17 marzo 2021) Rai1, tre fiction per ricordare Agnelli, Moro e Dalla Chiesa ItaliaOggi, pagina 20, di Giorgio Ponziano. Agnelli, Moro, Dalla Chiesa, protagonisti a vario titolo della recente storia d’Italia, saranno ricordati da Rai1 con tre fiction in un nuovo filone che intende portare sullo schermo e approfondire anche il contesto politico e sociale in cui operarono. Ginevra Elkann, nipote di Gianni e figlia di Margherita Agnelli e Alain Elkann, andrà dietro la macchina da presa per girare Agnelli: «Racconterò dal matrimonio dei miei bisnonni fino a quello dei miei nonni e la loro vita di coppia attraverso lo sguardo delle donne della mia famiglia sullo sfondo delle trasformazioni sociali del nostro Paese». Lei ha una sua società produttrice, Asmara Film, con la quale ha realizzato Magari, film ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 17 marzo 2021) Rai1, treper ricordare, Moro e Dalla Chiesa ItaliaOggi, pagina 20, di Giorgio Ponziano., Moro, Dalla Chiesa, protagonisti a vario titolo della recente storia d’Italia, saranno ricordati da Rai1 con trein un nuovo filone che intende portare sullo schermo e approfondire anche il contesto politico e sociale in cui operarono. Ginevra Elkann, nipote di Gianni e figlia di Margheritae Alain Elkann, andrà dietro la macchina da presa per girare: «Racconterò dal matrimonio dei miei bisnonni fino a quello dei miei nonni e la loro vita di coppia attraverso lo sguardo delle donne della mia famiglia sullo sfondo delle trasformazioni sociali del nostro Paese». Lei ha una sua società produttrice, Asmara Film, con la quale ha realizzato Magari, film ...

