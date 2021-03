Giappone | giudice | divieto matrimoni gay anticostituzionale

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il mancato riconoscimento di un'unione legale tra due persone dello stesso sesso va contro i diritti garantiti dalla Costituzionese. Lo ha stabilito in una sentenza senza precedenti la Corte ...

