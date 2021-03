Flash News di Mercoledì 17 Marzo 2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nel 160° anniversario dell’Unità d’Italia, il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda lo spirito di coesione del Paese, colpito dalla pandemia. “L’Italia ha dimostrato, ancora una volta, unità e coesione, proprio nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento, ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli di appartenere ad una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi”, ha detto il Capo dello Stato; Resta centrale la questione vaccini. Il Ministro della Salute, Speranza, in audizione alle commissioni affari sociali di Camera e Senato, ha espresso massima fiducia nei vaccini. In merito allo spot temporaneo di quello di AstraZeneca, il Ministro ha dichiarato che quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia. Si spera che già domani possa arrivare una risposta dall’Agenzia Europea del Farmaco; Si lavora intanto ad un piano ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nel 160° anniversario dell’Unità d’Italia, il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda lo spirito di coesione del Paese, colpito dalla pandemia. “L’Italia ha dimostrato, ancora una volta, unità e coesione, proprio nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento, ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli di appartenere ad una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi”, ha detto il Capo dello Stato; Resta centrale la questione vaccini. Il Ministro della Salute, Speranza, in audizione alle commissioni affari sociali di Camera e Senato, ha espresso massima fiducia nei vaccini. In merito allo spot temporaneo di quello di AstraZeneca, il Ministro ha dichiarato che quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia. Si spera che già domani possa arrivare una risposta dall’Agenzia Europea del Farmaco; Si lavora intanto ad un piano ...

