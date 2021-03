Enti pubblici, bando dal 25 marzo: 2.800 tecnici da assumere al Sud (Di mercoledì 17 marzo 2021) “La procedura per assumere 2.800 tecnici al Sud partira’ il 25 marzo, dopo il via libera finale della Conferenza Unificata. Tra il bando e la graduatoria finale i tempi saranno al massimo di tre mesi: a luglio le amministrazioni meridionali avranno a disposizione competenze e nuove capacita’ per portare avanti al meglio il lavoro sul Recovery Plan. Comunicheremo tutti i dettagli il 25 marzo in una conferenza stampa”. Lo annunciano la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, e il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, al termine di un incontro a Palazzo Vidoni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) “La procedura per2.800al Sud partira’ il 25, dopo il via libera finale della Conferenza Unificata. Tra ile la graduatoria finale i tempi saranno al massimo di tre mesi: a luglio le amministrazioni meridionali avranno a disposizione competenze e nuove capacita’ per portare avanti al meglio il lavoro sul Recovery Plan. Comunicheremo tutti i dettagli il 25in una conferenza stampa”. Lo annunciano la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, e il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, al termine di un incontro a Palazzo Vidoni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

