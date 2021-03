Elezioni in Olanda. I liberali di Mark Rutte primo partito (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Vvd, il partito dei liberali di destra del premier olandese Mark Rutte, è in testa nelle Elezioni legislative con 35 seggi sui 150 in totale, due in più rispetto alle precedenti consultazioni, secondo il primo exit poll a chiusura delle urne. Il centrista D66, guidato dalla ministra per il Commercio estero Sigrid Kaag, è il secondo con 27 seggi (+8), mentre il partito per la libertà (Pvv) del populista di destra Geerg Wilders, 17 seggi, in calo di 4 rispetto alle ultime Elezioni. Rutte non può governare da solo, ma dovrebbe mantenere il potere, che detiene dal 2010. Il voto era un test rilevante non solo per la gestione della pandemia - dopo le violente proteste di piazza contro le restrizioni imposte per arginare il contagio - ma ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Vvd, ildeidi destra del premier olandese, è in testa nellelegislative con 35 seggi sui 150 in totale, due in più rispetto alle precedenti consultazioni, secondo ilexit poll a chiusura delle urne. Il centrista D66, guidato dalla ministra per il Commercio estero Sigrid Kaag, è il secondo con 27 seggi (+8), mentre ilper la libertà (Pvv) del populista di destra Geerg Wilders, 17 seggi, in calo di 4 rispetto alle ultimenon può governare da solo, ma dovrebbe mantenere il potere, che detiene dal 2010. Il voto era un test rilevante non solo per la gestione della pandemia - dopo le violente proteste di piazza contro le restrizioni imposte per arginare il contagio - ma ...

