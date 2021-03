Elettra Lamborghini disperata: «È morto il mio cane» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Periodo molto difficile per Elettra Lamborghini. La cantante di Musica e il resto scompare ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha annunciato che il suo cane Roy è morto. Elettra Lamborghini: morto il cane Roy Elettra Lamborghini è una dei tre opinionisti de L'Isola dei Famosi 2021, ma a causa della sua positività al Covid-19, non ha ancora partecipato dal vivo alla messa in onda. Nella prima puntata del reality è apparsa in collegamento da casa con l'adorato cane Roy al suo fianco. Purtroppo, a distanza di poco più di un giorno da quel momento, il suo amico a quattro zampe è morto. Ad annunciare la triste notizie è stata la stessa Elettra, attraverso il suo ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Periodo molto difficile per. La cantante di Musica e il resto scompare ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha annunciato che il suoRoy èilRoyè una dei tre opinionisti de L'Isola dei Famosi 2021, ma a causa della sua positività al Covid-19, non ha ancora partecipato dal vivo alla messa in onda. Nella prima puntata del reality è apparsa in collegamento da casa con l'adoratoRoy al suo fianco. Purtroppo, a distanza di poco più di un giorno da quel momento, il suo amico a quattro zampe è. Ad annunciare la triste notizie è stata la stessa, attraverso il suo ...

Advertising

trash_italiano : ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Isola - trash_italiano : #Isola dei Famosi 2021, Elettra Lamborghini assente per alcune puntate: arriva Tommaso Zorzi - ElettraLambo : Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti... e ho preso il Covid ?????? ???????????????? - wildfiresqueen : Ma come è morto il cane di Elettra Lamborghini che dormiva sul salotto durante l’#isola ???????????????????????? - zazoomblog : Lutto per Elettra Lamborghini: “È morto stamattina non ho pace in questo periodo” - #Lutto #Elettra #Lamborghini:… -