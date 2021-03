Dopo il GF Vip, Tommaso Zorzi vittima di uno scherzo de Le Iene (VIDEO) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo scherzo a Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip ha ripreso in mano la sua vita. Il rampollo milanese, prima del suo ingresso nel reality show, ha ideato la sua linea di sex toys e inconsapevolmente, pochi giorni prima dell’avvio del programma (e a seguito del suo ritorno alla normalità) L'articolo provIene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lola vittoria al Grande Fratello Vip ha ripreso in mano la sua vita. Il rampollo milanese, prima del suo ingresso nel reality show, ha ideato la sua linea di sex toys e inconsapevolmente, pochi giorni prima dell’avvio del programma (e a seguito del suo ritorno alla normalità) L'articolo provda Novella 2000.

Advertising

trash_italiano : Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senz… - GiuseppeporroIt : Stefania Orlando rivela dove e con chi la vedremo dopo il GF VIP, parla di Maria Teresa Ruta e fa chiarezza sul mot… - ProgettoTeatris : @thetrueshade @markkaltagiron ??????????....per l'angolo Vip: ARISA IN LACRIME, IL SUO FIDANZATO DOPO IL VACCINO L'HA 'LASCIATA PER SEMPRE'! ?? - infoitcultura : Stefania Orlando rompe il silenzio su Maria Teresa Ruta: cosa è successo dopo il GF Vip? - andal68 : RT @baffi_francesco: Dopo 10 anni di 'studi faticosi' la signorina Verdini si è laureata! Gli auguri di #Salviniportasfiga le spalancano le… -