Covid, aumentano i licenziamenti per giusta causa in Lombardia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 4.543 i lavoratori seguiti dagli Uffici vertenze della Cisl nel 2020, primo anno di pandemia Covid. A loro se ne aggiungono altri 2.199, assistiti a seguito di fallimenti aziendali. Nonostante il blocco dei licenziamenti molte aziende hanno comunque trovato il modo di chiudere i contratti di lavoro. “Vi è stato un aumento considerevole dei licenziamenti per giusta causa – spiega Antonio Mastroberti, coordinatore degli Uffici Vertenze Cisl in Lombardia -. Spesso, infatti, i datori di lavoro, non potendo licenziare per motivi economici, si sono inventati una giusta causa per risolvere il rapporto di lavoro. In qualche altro caso, soprattutto le donne, sono state licenziate perché impossibilitate a conciliare problematiche familiari legate alla ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono 4.543 i lavoratori seguiti dagli Uffici vertenze della Cisl nel 2020, primo anno di pandemia. A loro se ne aggiungono altri 2.199, assistiti a seguito di fallimenti aziendali. Nonostante il blocco deimolte aziende hanno comunque trovato il modo di chiudere i contratti di lavoro. “Vi è stato un aumento considerevole deiper– spiega Antonio Mastroberti, coordinatore degli Uffici Vertenze Cisl in-. Spesso, infatti, i datori di lavoro, non potendo licenziare per motivi economici, si sono inventati unaper risolvere il rapporto di lavoro. In qualche altro caso, soprattutto le donne, sono state licenziate perché impossibilitate a conciliare problematiche familiari legate alla ...

Advertising

ilriformista : L'accusa degli infettivologi di Bologna (e Burioni) dopo l’aumentare di casi Covid gravi anche tra i giovani - amnestyitalia : Aumentano le disuguaglianze mentre aziende farmaceutiche e stati ricchi mettono a rischio vite umane - amnestyitalia : Per garantire che il sistema vaccinale contro il Covid-19 rispetti i diritti umani, basterebbe che le aziende farma… - LaMartinellaFI : Covid, i contagi non scendono e aumentano i ricoveri - calabrianewsit : #Covid ##Calabria: 6 morti in un giorno, aumentano ancora i ricoveri (+6). 3.110 tamponi - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumentano Economia, bilancio 2020: persi 150 miliardi di Pil e 450 mila occupati Prometeia e Legacoop pubblicano i numeri che rappresentano quanto l'economia ha perso nell'anno nero del Covid. Aumentano le ...

Vaccino Covid: dubbi per le donne che prendono la pillola ... domani, dovrà pronunciarsi sull'efficacia e la sicurezza del siero anti - Covid di AstraZeneca , ... come ad esempio chi soffre di ipertensione, obesità, malattie che aumentano la viscosità del sangue. ...

Covid: in Lombardia aumentano i ricoveri, 91 decessi Agenzia ANSA Sardegna, M5s denuncia: assalto alle seconde case e turisti positivi al bar Insomma secondo i pentastellati sembra che nell’Isola “bianca” i controlli anti Covid abbiano le "maglie ... e si rischia un aumento vertiginoso dei contagi". Chiede così alla Regione ...

ZEA: Bando ristori prorogato (Pantelleria, 17 Mar 21) Ministero della Transizione ecologica ha prorogato che il bando "Sostegno alle zone economiche ambientali" aumentando in questo modo la platea di chi potrà accedere a un contr ...

Prometeia e Legacoop pubblicano i numeri che rappresentano quanto l'economia ha perso nell'anno nero delle ...... domani, dovrà pronunciarsi sull'efficacia e la sicurezza del siero anti -di AstraZeneca , ... come ad esempio chi soffre di ipertensione, obesità, malattie chela viscosità del sangue. ...Insomma secondo i pentastellati sembra che nell’Isola “bianca” i controlli anti Covid abbiano le "maglie ... e si rischia un aumento vertiginoso dei contagi". Chiede così alla Regione ...(Pantelleria, 17 Mar 21) Ministero della Transizione ecologica ha prorogato che il bando "Sostegno alle zone economiche ambientali" aumentando in questo modo la platea di chi potrà accedere a un contr ...