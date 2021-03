Come evolvono le aurore di Giove (Di mercoledì 17 marzo 2021) I ricercatori all’opera nello studio del pianeta Giove ci presentano le immagini, ricavate dai dati raccolti dalla sonda Juno (e in particolare, quelli dello spettrografo a ultravioletti) delle aurore ai poli del gigante gassoso. Per la prima volta, e grazie al lavoro degli scienziati del Laboratorio di fisica planetaria dell’università di Liegi, abbiamo una visione d’insieme di questi fenomeni spettacolari, che ci permette di monitorarne l’evoluzione nel tempo. In precedenza, infatti, era possibile osservarli solamente da telescopi terrestri o dall’osservatorio spaziale Hubble, che però non possono cogliere ciò che succede sulla faccia in ombra del pianeta. Grazie a Juno, che può guardare su Giove a tutto tondo, ora la situazione è cambiata, Come ci mostra questo video appena diffuso dall’università belga. (Credit ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 marzo 2021) I ricercatori all’opera nello studio del pianetaci presentano le immagini, ricavate dai dati raccolti dalla sonda Juno (e in particolare, quelli dello spettrografo a ultravioletti) delleai poli del gigante gassoso. Per la prima volta, e grazie al lavoro degli scienziati del Laboratorio di fisica planetaria dell’università di Liegi, abbiamo una visione d’insieme di questi fenomeni spettacolari, che ci permette di monitorarne l’evoluzione nel tempo. In precedenza, infatti, era possibile osservarli solamente da telescopi terrestri o dall’osservatorio spaziale Hubble, che però non possono cogliere ciò che succede sulla faccia in ombra del pianeta. Grazie a Juno, che può guardare sua tutto tondo, ora la situazione è cambiata,ci mostra questo video appena diffuso dall’università belga. (Credit ...

Come evolvono le aurore di Giove I ricercatori all'opera nello studio del pianeta Giove ci presentano le immagini, ricavate dai dati raccolti dalla sonda Juno (e in particolare, quelli dello spettrografo a ultravioletti) delle aurore ...

