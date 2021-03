Catania, contro la Turris un altro disastro: Longo affonda i rossazzurri (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il riassunto è una parola sola: fallimento. A Torre del Greco il Catania cade ancora, trafitto da Longo nel primo tempo, contro un avversario malato che ha dovuto attendere quattro turni per portare a casa una vittoria. Gara giocata malissimo nel primo tempo e poco meglio nella ripresa dagli uomini di Raffaele al secondo ko consecutivo. Partita non ricca di emozioni ma molto intensa con i padroni di casa più reattivi contro un disastroso Catania. I rossazzurri hanno affrontato l’incontro senza verve, decisione, velocità, ritmo e aggressività: tutto ciò ha peggiorato una squadra che si è sparpagliata per il campo. Molti giocatori hanno portato troppo la palla, così ne hanno risentito le connessioni e i passaggi. Altri hanno cercato di dribblare, quando ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il riassunto è una parola sola: fallimento. A Torre del Greco ilcade ancora, trafitto danel primo tempo,un avversario malato che ha dovuto attendere quattro turni per portare a casa una vittoria. Gara giocata malissimo nel primo tempo e poco meglio nella ripresa dagli uomini di Raffaele al secondo ko consecutivo. Partita non ricca di emozioni ma molto intensa con i padroni di casa più reattiviunso. Ihanno affrontato l’insenza verve, decisione, velocità, ritmo e aggressività: tutto ciò ha peggiorato una squadra che si è sparpagliata per il campo. Molti giocatori hanno portato troppo la palla, così ne hanno risentito le connessioni e i passaggi. Altri hanno cercato di dribblare, quando ...

