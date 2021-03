Capitan American diventa supereroe Lgbt

(Di mercoledì 17 marzo 2021) A pochi giorni dall’annuncio di Dc Comics di celebrare il Pride month il prossimo giugno con un’antologia dedicata ai suoi supereroi+ e con speciali cover arcobaleno, anche Marvel ha svelato in queste ore un’iniziativa speciale dedicata alla comunità: proprio a giugno introdurrà il primoAmerica omosessuale nella figura del giovane Aaron Fischer. Il tutto avverrà all’interno di una nuova miniserie intitolata The United States of Captain America, in cui l’originale Steve Rogers s’imbarcherà in un viaggio on the road per gli Stati Uniti alla ricerca del suo scudo rubato; nel mentre avrà l’occasione di incontrare persone dal diverso background accumunate però dall’essersi ispirate alla sua figura eroica per proteggere le loro comunità. Secondo l’autore Joshua Trujillo, Aaron Fischer, che si fa chiamare il Captain America of the Railways, è ...

Nella nuova miniserie a fumetti The United States of Capitan America compare un nuovo personaggio omosessuale, Aaron Fischer, che si ispira all'eroe a stelle e strisce e agli attivisti della comunità ...