AstraZeneca: “L’adenovirus che lo compone non è in grado di provocare nemmeno uno starnuto” per l’immunologo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Premesso che ormai la sfiducia nei suoi confronti ha ormai ‘attecchito’ ovunque, domani per il vaccino di AstraZeneca sarò il ‘giorno del giudizio’. Come è infatti ormai, nel pomeriggio l’Ema si pronuncerà ‘ufficialmente’, dopo aver dato mandato ai suoi esperti e tecnici, di appurare l’eventuale ‘dannosità’ dell’inoculazione del vaccino, in termini di reazioni avverse gravi. Mezza Europa ha infatti sospeso la vaccinazione con l’AstraZeneca, dopo che molte persone hanno lamentato reazioni pesanti, come le trombosi. Non ultimi poi, anche dei decessi ‘sospetti’, sui quali si sta ancora indagando. AstraZeneca, un vaccino non nato sotto una buona stella: già quel ritardo iniziale… Certo, ad onor del vero, che il vaccino AstraZeneca non sia nato sono una buona stella, il fatto stesso che, agli inizi della sperimentazione ne ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 marzo 2021) Premesso che ormai la sfiducia nei suoi confronti ha ormai ‘attecchito’ ovunque, domani per il vaccino disarò il ‘giorno del giudizio’. Come è infatti ormai, nel pomeriggio l’Ema si pronuncerà ‘ufficialmente’, dopo aver dato mandato ai suoi esperti e tecnici, di appurare l’eventuale ‘dannosità’ dell’inoculazione del vaccino, in termini di reazioni avverse gravi. Mezza Europa ha infatti sospeso la vaccinazione con l’, dopo che molte persone hanno lamentato reazioni pesanti, come le trombosi. Non ultimi poi, anche dei decessi ‘sospetti’, sui quali si sta ancora indagando., un vaccino non nato sotto una buona stella: già quel ritardo iniziale… Certo, ad onor del vero, che il vaccinonon sia nato sono una buona stella, il fatto stesso che, agli inizi della sperimentazione ne ...

