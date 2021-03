Anche a febbraio Rai1 batte Canale5 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ascolti, febbraio ok per Mediaset ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta. L’analisi dei dati di ascolto della tv italiana in febbraio deve soprattutto tenere conto che il paragone con l’analogo mese del 2020 risulta completamente falsato: infatti il Festival di Sanremo 2020, edizione con un boom di audience, si tenne tra il 4 e l’8 febbraio, mentre quella 2021 è slittata al periodo 2-6 marzo. Detto questo, salta all’occhio la crescita di La7: il canale spicca al 5,63% in prima serata (4,28% nel febbraio 2020), e si posiziona davanti a Rai2 (5,20%), Italia1 (5,1%) e Rete4 (4,6%). Il network di La7, che comprende Anche La7d, arriva a un complessivo 5,93% in prima serata, e, con appena due canali, supera il portfolio di tutta Discovery Italia, pur in crescita al 5,8% in prime time. ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ascolti,ok per Mediaset ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta. L’analisi dei dati di ascolto della tv italiana indeve soprattutto tenere conto che il paragone con l’analogo mese del 2020 risulta completamente falsato: infatti il Festival di Sanremo 2020, edizione con un boom di audience, si tenne tra il 4 e l’8, mentre quella 2021 è slittata al periodo 2-6 marzo. Detto questo, salta all’occhio la crescita di La7: il canale spicca al 5,63% in prima serata (4,28% nel2020), e si posiziona davanti a Rai2 (5,20%), Italia1 (5,1%) e Rete4 (4,6%). Il network di La7, che comprendeLa7d, arriva a un complessivo 5,93% in prima serata, e, con appena due canali, supera il portfolio di tutta Discovery Italia, pur in crescita al 5,8% in prime time. ...

Advertising

lorepregliasco : Dopo 20 giorni di aumento dei casi (iniziato l'ultima settimana di febbraio), abbiamo visto la crescita delle terap… - fattoquotidiano : Cortina, focolaio all’hotel De la Poste dopo i tre eventi ospitati nel mese di febbraio. Tra questi anche i mondial… - avespartacus : RT @HDblog: Mercato auto Europa 2021: anche febbraio chiude negativamente - HilaryBizarre : Stanno tornando anche loro ?? a raga oh c'è è dal mese di febbraio che non mi riprendo treguaaaa - SSLAZIO1900SS : @Mr_Ozymandias Il Parlamento a febbraio 2020 se ricordo bene acquisto i farmaci per curarsi dal covid...in barba ag… -