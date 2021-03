Alla “bussola” di von der Leyen mancano i semiconduttori

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L’Europa deve far parte del mondo digitale, e subito. È questa la visione della Presidente della Commissione Ue Ursula von derper il progetto “2030 Digital Compass” – notizia riportata da Formiche.net la scorsa settimana. Però, far parte di un mondo digitale, creare un continente digitalmente sovrano, essere indipendenti dai grandi dibattiti tecnologici internazionali, è un lusso che l’Europa ancora non può permettersi. Per quanto riguarda la produzione di, utili per la creazione di chip (a loro volta elementi necessari per i dispositivi abilitati a ricevere la frequenza del 5G), l’Ue vorrebbe aumentare la loro produzione globale del 10% entro il 2025. Un obiettivo per molti irraggiungibile, specialmente considerata le difficoltà legate al Covid-19. Dunque, perché è così importante per l’Ue accrescere l’output di ...