Xbox Series X/S e VR: Microsoft al lavoro su un visore? Gli indizi dalle nuove cuffie wireless (Di martedì 16 marzo 2021) Stando a quanto emerso di recente, sembra proprio che Microsoft voglia puntare sulla realtà virtuale con Xbox Series X/S. I nuovi rumor, provengono proprio dal colosso di Redmond: un messaggio scoperto nell'ultimo aggiornamento di sistema di Xbox fa un riferimento abbastanza chiaro a un visore VR per Series X/S. Un'immagine pubblicata da IGN Italia ci mostra chiaramente il messaggio apparso durante l'installazione delle nuove cuffie wireless.

