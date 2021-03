Windows 10 October 2020 Update | disponibile la build 19042 868

Leggi su windowsinsiders

(Di martedì 16 marzo 2021) Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti10(20H2): stiamo parlando della.868. Il nuovo aggiornamento cumulativo è numerato KB5001567 ed èal download anche per gli utenti Insider nel canale Release Preview. Changelog Risolve un problema che potrebbe causare una schermata blu quando si tenta di stampare su alcune stampanti tramite alcune applicazioni e potrebbe generare il seguente errore: APC INDEX MISMATCH. Download Per installare l’aggiornamento cumulativo è sufficiente recarsi in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza >e selezionare l’aggiornamento dalla pagina “Aggiornamenti facoltativi”.