Vincenzo De Luca in visita al centro vaccinale di Bacoli e Monte di Procida (Di martedì 16 marzo 2021) Il presidente Vincenzo De Luca è stato in visita al centro vaccinale di Bacoli e Monte di Procida ubicato al Parco Vanvitelliano. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oggi 16 marzo è stato in visita al centro vaccinale di Bacoli e Monte di Procida ubicato al Parco Vanvitelliano. Il Sindaco Peppe Pugliese, presente Leggi su 2anews (Di martedì 16 marzo 2021) Il presidenteDeè stato inaldidiubicato al Parco Vanvitelliano. Il Presidente della Regione CampaniaDe, oggi 16 marzo è stato inaldidiubicato al Parco Vanvitelliano. Il Sindaco Peppe Pugliese, presente

Advertising

antonellaa262 : Il presidente Vincenzo De Luca è stato in visita al Centro Vaccinale di Bacoli e Monte di Procida ubicato al Parco… - Fb_ItaTop10 : Today, 16/03, top Facebook Italian link posts are from: 1. Lercio 2. la Repubblica 3. Lercio 4. Enrico Mentana 5. I… - ildiramm : Di Luca Vincenzo Maria Salamone e Giada Pacifico. La disciplina giuridica dei poteri speciali dello Stato sugli a… - aralibra : #DeLuca la #ribollita: ricordo o trauma della naia a Pistoia? #pistoia #hitachi #DeLuca - montediprocida : È stato un orgoglio potergli mostrare il funzionamento del centro vaccinale e la meraviglia del Real Casino Vanvite… -