Vaccino AstraZeneca la dichiarazione ufficiale dell’Ema: dopo la sospensione parla l’Ema per fare chiarezza (Di martedì 16 marzo 2021) Ieri l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha deciso e comunicato di aver esteso in via precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo del Vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. La notizia ha scatenato domande e paura in chi il Vaccino lo aveva già fatto, tanto che oggi l’Ema ha organizzato una conferenza stampa dedicata proprio alla situazione del Vaccino AstraZeneca. Ema su AstraZeneca “Migliaia di persone hanno sviluppato coaguli di sangue, vogliamo stabilire se ci sono connessioni col Vaccino AstraZeneca“, a dirlo è la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, nel corso di una conferenza ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 marzo 2021) Ieri l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha deciso e comunicato di aver esteso in via precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti, il divieto di utilizzo delCovid19 su tutto il territorio nazionale. La notizia ha scatenato domande e paura in chi illo aveva già fatto, tanto che oggiha organizzato una conferenza stampa dedicata proprio alla situazione del. Ema su“Migliaia di persone hanno sviluppato coaguli di sangue, vogliamo stabilire se ci sono connessioni col“, a dirlo è la direttrice esecutiva, Emer Cooke, nel corso di una conferenza ...

StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - SirDistruggere : Non so cosa sarebbe successo a mio padre se avesse fatto il vaccino #AstraZeneca, ma so cosa gli è successo senza. - ladyonorato : Il vaccino che ha ricevuto l’infermiere di Licata (Agrigento) pochi giorni prima di morire era dei Pfizer. Il giorn… - untizio : RT @bermat: EMA: “non sappiamo più come dirvelo che il vaccino astrazeneca è sicuro, dobbiamo fare una puntata speciale di siamo fatti così… - NovelliGnovelli : Morto a Biella dopo AstraZeneca, l'autopsia: 'Problema cardiaco improvviso, nessun legame evidente col vaccino'… -