Ungheria e diritti lgbt+: tra illusioni e speranze (Di martedì 16 marzo 2021) La legge, lanciata l'anno scorso, la T/9934 contiene l'articolo 33. Tale articolo è divenuto noto come una delle leggi più trans-fobiche di tutto il mondo. Qualche giorno fa, il 12 marzo 2021, la Corte Costituzionale dell'Ungheria ha dichiarato incostituzionale il valore retroattivo della legge. Ciò significa che la sezione 33 non può essere applicata a tutte

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria diritti Diritti LGBTQI, l'Europa si dichiara "zona di libertà" Una risposta politica chiara alle oltre cento regioni, contee e comuni che in Polonia e in Ungheria avevano dichiarato guerra ai diritti delle comunità LGBTIQ, ma soprattutto un segnale ...

Vaccini e 5G. Nel Brasile in disarmo, tappeti rossi alla Cina ... aveva affermato il ministro degli Esteri, Wuang Yi, in un discorso al Consiglio dei Diritti Umani ... che ne ha annunciato la produzione, e l'Ungheria di Viktor Orban, che ne ha ordinate 5 milioni di ...

Diritti LGBTQI, l’Europa si dichiara “zona di libertà” L'HuffPost Diritti LGBTQI, l’Europa si dichiara “zona di libertà” A due anni dal momento in cui in Polonia veniva creata la prima LGBTQI Free Zone, l’Europa si dichiara zona di libertà per i diritti LGBTQI.Con 492 voti a favore, 141 contrari e 46 ...

Zagorakis ha votato (per errore?) contro la “LGBTIQ Freedom Zone” dell’Unione Europea L'ex capitano della Grecia Zagorakis risulta tra i voti contrari alla "LGBTIQ Freedom Zone" dell'Unione Europea, ma sarebbe stato un errore.

