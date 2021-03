“Una data incancellabile” | 43 anni fa la strage di via Fani

Leggi su dire

(Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – “Ci separano quarantatré anni dal disumano assassinio in Roma, ad opera dei terroristi delle brigate rosse, di Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino. Difensori dello Stato di diritto, della libertà e della democrazia della Repubblica, pagarono con la vita il mandato loro affidato di proteggere Aldo Moro, statista insigne, presidente della Democrazia Cristiana, il cui calvario sarebbe durato sino al successivo 9 maggio quando il suo corpo venne fatto ritrovare in via Caetani”. Cosi’ il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aggiunge: “Una data, quella del 16 marzo 1978, incancellabile nella coscienza del popolo italiano”. FERITA E MONITO PER STORIA NOSTRA COMUNITÀ