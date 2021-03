Tommaso Zorzi, pulizia su Instagram: nel mirino non solo la Salemi (Di martedì 16 marzo 2021) Coronato vincitore della quinta edizione del GF Vip, Tommaso Zorzi ha già iniziato la sua strada nel piccolo schermo. Ieri sera è infatti andata in onda la prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, dove l’ex gieffino ha vestito i panni di opinionista. Nell’attesa di rivederlo ancora una volta in televisione, ai fan non L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Coronato vincitore della quinta edizione del GF Vip,ha già iniziato la sua strada nel piccolo schermo. Ieri sera è infatti andata in onda la prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, dove l’ex gieffino ha vestito i panni di opinionista. Nell’attesa di rivederlo ancora una volta in televisione, ai fan non L'articolo

Advertising

redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - MediasetPlay : Il nostro @tommaso_zorzi sposa la causa dei #Burinos ???? #Isola - genito_martina : @adsaysthat @tommaso_zorzi Sicuramente però in questo momento abbiamo scritto così perché dopo quello che è success… - giul080 : @tommaso_zorzi Siamo su #rattivip perché Tommy non sei l’unico sottone ???? -