Tirreno-Adriatico 2021 | Wout van Aert | “Ho battuto alcuni tra i migliori cronomen del mondo Adesso bisogna recuperare per la Milano-Sanremo”

Dalla vittoria in volata in occasione della prima tappa, sino alla conquista della cronometro conclusiva di San Benedetto del Tronto, Wout van Aert non ha passato un singolo giorno senza rendersi protagonista di una Tirreno-Adriatico 2021 vissuta veramente al massimo. Il trionfo in quest'ultima frazione da parte del bronzo iridato di specialità a Imola 2020, è stato l'ennesimo tocco di classe da parte di un ragazzo semplicemente fenomenale, che sta stupendo anche nelle classifiche generali. Di fatti, ha chiuso questa Corsa dei due mari al secondo posto, dietro soltanto al trionfatore del Tour 2020 Tadej Pogacar. Ma Adesso è arrivato il tempo riservato alle classiche, a partire dalla Milano-Sanremo, dove Wout prenderà il via per ...

BORAhansgrohe : ???? #TirrenoAdriatico Stage 7 ?? San Benedetto del Tronto ?? San Benedetto del Tronto ??????? 10 km ITT The classical… - Eurosport_IT : IL TRIDENTE A TADEJ POGACAR ?? Wout Van Aert vince la cronometro ma lo sloveno trionfa nella 56ª edizione della Tir… - giroditalia : The 2021 Tirreno-Adriatico @eolo_it starts tomorrow with many of the strongest riders in the world at the start. |… - Elisabettaphil : RT @Eurosport_IT: La classifica finale della Tirreno-Adriatico ??????????? Tadej Pogacar vince la 56ª edizione della Corsa dei 2 mari: Matteo… - SpazioCiclismo : Tadej Pogacar raggiante al termine della #TirrenoAdriatico Per lui secondo successo (4 con le tappe) in altrettant… -