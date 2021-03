Stasera in tv, oggi 16 marzo 2021: Makari e Le Iene (Di martedì 16 marzo 2021) I palinsesti televisivi di martedì 16 marzo 2021 sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardare Stasera in tv? Stasera in tv 16 marzo 2021 La programmazione serale di martedì 16 marzo 2021 è ampia. Rai1 presenta la seconda puntata della nuova fiction Makari. Canale5, invece, offre la partita di Champions League tra Real Madrid e Atalanta. Quanti avessero voglia di gustarsi un programma di informazione possono scegliere tra Cartabianca, in onda su Rai3 alle 21:20, o Di Martedì su La7 alle 21:15. Scopriamo cosa c'è Stasera in tv. Stasera sulla Rai Rai1 21:25 – Makari - La regola dello svantaggio Rai2 21:20 – ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 16 marzo 2021) I palinsesti televisivi di martedì 16sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardarein tv?in tv 16La programmazione serale di martedì 16è ampia. Rai1 presenta la seconda puntata della nuova fiction. Canale5, invece, offre la partita di Champions League tra Real Madrid e Atalanta. Quanti avessero voglia di gustarsi un programma di informazione possono scegliere tra Cartabianca, in onda su Rai3 alle 21:20, o Di Martedì su La7 alle 21:15. Scopriamo cosa c'èin tv.sulla Rai Rai1 21:25 –- La regola dello svantaggio Rai2 21:20 – ...

Advertising

SkyArte : #BernardoBertolucci avrebbe compiuto oggi 80 anni e Sky Arte rende omaggio al grande cineasta con “Bernardo Bertolu… - CarloCalenda : L’ho citato stasera in TV. Il mio intervento alla festa de l’Unita’ a agosto ‘19 per spiegare ai militanti le ragi… - ValeriaCn12 : Oggi un tranquillo 13-20 stasera da Don Rino per estrema unzione - cusano_anna : Okay quindi adesso si vive per vedere lo scherzo delle iene stasera. Bene,e anche oggi si studia domani?? #tzvip - simonaatz_ : RT @immasavaresee: Stasera dallo scherzo usciranno tanti di quei meme e da oggi vivró solo di quelli #tzvip -