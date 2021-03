Sci alpino, cancellate le prove di discesa a Lenzerheide. Sofia Goggia non ha ancora vinto: il programma potrebbe cambiare (Di martedì 16 marzo 2021) Il forte vento e una fitta nevicata hanno costretto a cancellare le prove cronometrate di discesa a Lenzerheide, sede delle Finali della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Il maltempo continua a imperversare nella località svizzera e, dopo l’annullamento delle prove di ieri, stamattina si è ripetuta la situazione. Le due gare erano in programma domani, ma a questo punto non si possono disputare: per mettere in scena una discesa libera, infatti, è necessario che si sia completata almeno una prova. Alle ore 17.00 è annunciata una riunione dei capitani e si dovrebbe definire un nuovo programma. Non è da escludere un recupero delle due discese in un altro giorno, magari venerdì al posto del team event. Sofia Goggia non ha ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Il forte vento e una fitta nevicata hanno costretto a cancellare lecronometrate di, sede delle Finali della Coppa del Mondo 2021 di sci. Il maltempo continua a imperversare nella località svizzera e, dopo l’annullamento delledi ieri, stamattina si è ripetuta la situazione. Le due gare erano indomani, ma a questo punto non si possono disputare: per mettere in scena unalibera, infatti, è necessario che si sia completata almeno una prova. Alle ore 17.00 è annunciata una riunione dei capitani e si dovrebbe definire un nuovo. Non è da escludere un recupero delle due discese in un altro giorno, magari venerdì al posto del team event.non ha ...

