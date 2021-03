Sassuolo | De Zerbi | «Un obbligo provare ad andare in Europa»

(Di martedì 16 marzo 2021) Roberto Deha parlato alla vigilia di Torino-Roberto De, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino, recupero della 24esima giornata di campionato. TORINO – «Vincere a Torino è stato sempre difficile in questi anni, lo sarà domani e lo sarà anche nei prossimi anni perché i granata sono è una squadra forte e fisica. Hanno avuto il momento Covid, ma prima di questo ci credevano, erano in forma, erano tosti e l’hanno dimostrato domenica contro l’Inter. Sarà una partita difficile. Andremo lì per cercare di vincere, ci servono punti. Non siamo in vacanza, abbiamo ancora tante partite e se infiliamo 2-3-4 vittorie di fila possiamo riproporci dove eravamo prima di Natale perché eravamo nelle prime sette».– «Questo è un ...

Cerchiamo di mantenere la mentalità, i principi di gioco, al centro." Così Roberto De Zerbi, tecnico dei neroverdi emiliani, in vista del recupero della 24esima giornata in casa del Toro. "Il lavoro è ...