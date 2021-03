**Roma: Gualtieri disponibile ma il Nazareno frena e Letta dice, 'lo vedrò presto'** (2) (Di martedì 16 marzo 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Lo stesso segretario dem, davanti alla Stampa estera, ha quindi spiegato: "Mi occuperò di Roma immediatamente”, la città "vive delle grandi difficoltà. Avremo modo di affrontare questi temi preparando il progetto del Pd: per questo motivo incontrerò Gualtieri al più presto possibile". Così sulla candidatura Gualtieri oggi i dem si sono tutti silenziati. E' ovvio che la questione amministrative insiste in particolare sul rapporto con il M5s. Con la questione Raggi, soprattutto. "Mi pare evidente che ognuno correrà per sé al primo turno", spiegano fonti del centrosinistra. Sul tavolo, poi, resta la questione primarie. Gli alleati di centrosinistra continuano a chiederle al Pd. Lo ha fatto ancora oggi Paolo Ciani, il coordinatore di Demos. E un nome come quello di Gualtieri non è affatto detto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Lo stesso segretario dem, davanti alla Stampa estera, ha quindi spiegato: "Mi occuperò di Roma immediatamente”, la città "vive delle grandi difficoltà. Avremo modo di affrontare questi temi preparando il progetto del Pd: per questo motivo incontreròal piùpossibile". Così sulla candidaturaoggi i dem si sono tutti silenziati. E' ovvio che la questione amministrative insiste in particolare sul rapporto con il M5s. Con la questione Raggi, soprattutto. "Mi pare evidente che ognuno correrà per sé al primo turno", spiegano fonti del centrosinistra. Sul tavolo, poi, resta la questione primarie. Gli alleati di centrosinistra continuano a chiederle al Pd. Lo ha fatto ancora oggi Paolo Ciani, il coordinatore di Demos. E un nome come quello dinon è affatto detto ...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Elezioni comunali a #Roma: il candidato del PD sarà l'ex Ministro Roberto #Gualtieri - CarloCalenda : Abbiamo incontrato 500 associazioni di cittadini e analizzato i problemi di Roma quartiere per quartiere. Ora appre… - repubblica : ?? Corsa al Campidoglio: l'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sara' il candidato sindaco per il Pd, sfidera… - UffPost : RT @Marzia_M: Comunque è giusto. #Gualtieri è stato un pessimo ministro di un governo fallimentare che ha messo l’Italia in ginocchio per u… - TV7Benevento : **Roma: Gualtieri disponibile ma il Nazareno frena e Letta dice, 'lo vedrò presto'** (2)... -