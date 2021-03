Remuzzi tenta di placare il panico | ' Sul vaccino AstraZeneca devono parlare solo i dati'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Remuzzi tenta

Open

Detto questo, parlando nello specifico delle segnalazioni su cui gli esperti stanno indagando,spiega come ci siano "in alcuni di questi casi delle peculiarità. ad_dyn2 Si parla di trombosi ...Detto questo, parlando nello specifico delle segnalazioni su cui gli esperti stanno indagando,spiega come ci siano "in alcuni di questi casi delle peculiarità. ad_dyn2 Si parla di trombosi ...Il direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri: "'Se ci fosse una frequenza più alta di fenomeni tromboembolici, allora potremo pensare a una relazione causa-effetto" ...