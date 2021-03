Parrucchieri e barbieri, nuova svolta a sorpresa (Di martedì 16 marzo 2021) Che cosa cambia per negozi e attività commerciali nelle zone rosse dal 15 marzo e fino al 6 aprile in virtù del decreto-legge approvato il 13 marzo? E che cosa chiude in particolare per tre settimane? Sono chiusi i Parrucchieri, i barbieri i centri estetici, i negozi di abbigliamento e di scarpe (ma sono aperti quelli per neonati e ragazzi fino a 16 anni di età, perché crescono), le gioiellerie, i negozi di arredamento e tutte le attività che non sono comprese nell’allegato 23 che riguarda le apertura del commercio al dettaglio. Sono chiusi anche tutti i mercati, a eccezione di quelli che vendono solo generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Bar, limitazioni all’asporto. Forti limitazioni per bar e ristoranti, dove c’è il divieto di consumare all’interno dei locali sia in fascia rossa sia in fascia arancione e con possibilità di ... Leggi su howtodofor (Di martedì 16 marzo 2021) Che cosa cambia per negozi e attività commerciali nelle zone rosse dal 15 marzo e fino al 6 aprile in virtù del decreto-legge approvato il 13 marzo? E che cosa chiude in particolare per tre settimane? Sono chiusi i, ii centri estetici, i negozi di abbigliamento e di scarpe (ma sono aperti quelli per neonati e ragazzi fino a 16 anni di età, perché crescono), le gioiellerie, i negozi di arredamento e tutte le attività che non sono comprese nell’allegato 23 che riguarda le apertura del commercio al dettaglio. Sono chiusi anche tutti i mercati, a eccezione di quelli che vendono solo generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Bar, limitazioni all’asporto. Forti limitazioni per bar e ristoranti, dove c’è il divieto di consumare all’interno dei locali sia in fascia rossa sia in fascia arancione e con possibilità di ...

Agenzia_Ansa : E' un vero e proprio assalto quello che nelle ultime ore stanno vivendo parrucchieri, barbieri e centri estetici ch… - newsfinanza : Parrucchieri, barbieri e centri estetici: i negozi chiusi fino al 6 aprile - FricoMannaro : Non capivo la vostra fuga verso parrucchieri e barbieri, pensavo fosse zona rossa tipo quella di Natale. Invece no,… - Gazzettadiroma : Barbieri e parrucchieri chiusi in zona rossa: crowdfunding e forza della community come medicina per la crisi - GioRomanoStampa : RT @TgrMolise: Chiusi #parrucchieri e #centriestetici in #Molise ci si arrangia come si può #IoSeguoTgr -