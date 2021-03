Max Gazzè: «Rubando la tesi di Leonardo Da Vinci anche nel caos è possibile trovare una forza tenace e antica» (Di martedì 16 marzo 2021) Max Gazzè presenta ufficialmente sui social il suo nuovo progetto discografico, in uscita il 9 aprile 2021. Terminato Sanremo, l’artista racconta e mostra in un post le atmosfere degli ultimi mesi in studio insieme a Daniele Silvestri, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Duilio Galioto, Daniele Fiaschi e Daniele “il Mafio” Tortora, i componenti della Magical Mystery Band che ha prodotto il suo nuovo disco e che lo ha accompagnato sul palco dell’Ariston nella serata delle canzoni d’autore sulle note di “Del Mondo”, brano inserito anche nell’album. “Queste immagini, registrate mentre provavamo il brano dei CSI che avremmo poi inserito nell’album ed eseguito a Sanremo – scrive Max nel suo post – raccontano almeno in parte i nostri ultimi, intensissimi mesi: live set e live recording “alla vecchia” (roba da anni 70), ore piccole di pura passione, ... Leggi su domanipress (Di martedì 16 marzo 2021) Maxpresenta ufficialmente sui social il suo nuovo progetto discografico, in uscita il 9 aprile 2021. Terminato Sanremo, l’artista racconta e mostra in un post le atmosfere degli ultimi mesi in studio insieme a Daniele Silvestri, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Duilio Galioto, Daniele Fiaschi e Daniele “il Mafio” Tortora, i componenti della Magical Mystery Band che ha prodotto il suo nuovo disco e che lo ha accompagnato sul palco dell’Ariston nella serata delle canzoni d’autore sulle note di “Del Mondo”, brano inseritonell’album. “Queste immagini, registrate mentre provavamo il brano dei CSI che avremmo poi inserito nell’album ed eseguito a Sanremo – scrive Max nel suo post – raccontano almeno in parte i nostri ultimi, intensissimi mesi: live set e live recording “alla vecchia” (roba da anni 70), ore piccole di pura passione, ...

