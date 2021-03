Mario Valentino contro un sito di e-commerce per l’uso indebito del marchio: i giudici gli danno ragione (Di martedì 16 marzo 2021) Una storica azienda di calzature e pelletteria di lusso di Napoli vince contro una piattaforma di e-commerce che ha venduto prodotti di un’altra ditta che avevano un marchio che questa non poteva sfruttare. La Mario Valentino spa, maison fondata negli anni ’50 dallo stilista omonimo sfruttando l’abilità secolare dei napoletani di tagliare, trattare e cucire la pelle per fabbricare abiti, borse e scarpe per il jet set internazionale con design contemporaneo, aveva già sostenuto una battaglia per l’uso del suo marchio. Ora il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso cautelare promosso dall’azienda partenopea attraverso gli avvocati Pier Luigi Roncaglia, Francesco Rossi e Riccardo Perotti, partner dello studio Spheriens, contro Farfetch Uk, gruppo che ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Una storica azienda di calzature e pelletteria di lusso di Napoli vinceuna piattaforma di e-che ha venduto prodotti di un’altra ditta che avevano unche questa non poteva sfruttare. Laspa, maison fondata negli anni ’50 dallo stilista omonimo sfruttando l’abilità secolare dei napoletani di tagliare, trattare e cucire la pelle per fabbricare abiti, borse e scarpe per il jet set internazionale con design contemporaneo, aveva già sostenuto una battaglia perdel suo. Ora il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso cautelare promosso dall’azienda partenopea attraverso gli avvocati Pier Luigi Roncaglia, Francesco Rossi e Riccardo Perotti, partner dello studio Spheriens,Farfetch Uk, gruppo che ...

