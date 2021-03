Maradona Jr rifiuta la Juventus: “Non la allenerei mai. E Agnelli non mi chiamerebbe” (Di martedì 16 marzo 2021) "In futuro mi piacerebbe diventare allenatore". Diego Armando Maradona Jr ha le idee chiare su cosa fare nei prossimi anni. Il figlio del mitico Pibe de Oro, scomparso a novembre per un arresto cardiaco, ha destato scalpore per una sua affermazione durante la trasmissione Tiki Taka: "Se mi offrissero la panchina della Juventus? Neanch morto!". La dichiarazione ha sollevato subito un vespaio di polemiche in studio e Maradona si è affrettato a puntualizzare: "Era solo una battuta, fermo restando che ci sono diecimila squadre e non vedo perché dovrei allenare proprio i bianconeri. Poi non credo Agnelli mi prenderebbe...".QUI NAPOLIPoi Maradona commenta il momento del Napoli di Gattuso: "Rimaniamo convinti di voler sapere tutta la verità, non è stato un caso, sicuramente. Siamo contenti dell'appoggio che ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 marzo 2021) "In futuro mi piacerebbe diventare allenatore". Diego ArmandoJr ha le idee chiare su cosa fare nei prossimi anni. Il figlio del mitico Pibe de Oro, scomparso a novembre per un arresto cardiaco, ha destato scalpore per una sua affermazione durante la trasmissione Tiki Taka: "Se mi offrissero la panchina della? Neanch morto!". La dichiarazione ha sollevato subito un vespaio di polemiche in studio esi è affrettato a puntualizzare: "Era solo una battuta, fermo restando che ci sono diecimila squadre e non vedo perché dovrei allenare proprio i bianconeri. Poi non credomi prenderebbe...".QUI NAPOLIPoicommenta il momento del Napoli di Gattuso: "Rimaniamo convinti di voler sapere tutta la verità, non è stato un caso, sicuramente. Siamo contenti dell'appoggio che ...

Advertising

ItaSportPress : Maradona Jr rifiuta la Juventus: 'Non la allenerei mai. E Agnelli non mi chiamerebbe' - - MariaMtmagno : @Dario_Ghiro E Maradona jun che si rifiuta di essere il nostro allenatore... drammatica notizia del giorno! Come faremo? -