Jannik Sinner e Lorenzo Sonego agli ottavi di finale dell'ATP 500 di Dubai (Di martedì 16 marzo 2021) Doppietta azzurra nella giornata di Dubai. Il primo a qualificarsi è Lorenzo Sonego, che ha strapazzato in due set (6-2, 6-2) Zapata Miralles. agli ottavi affronterà la sorpresa dell'Australian Open, Aslan Karatsev. È stata poi la volta di Jannik Sinner che, anche con un problema al piede che ne condiziona il primo set, riesce a battere Alexander Bublik in tre set (2-6, 7-6, 6-4). L'altoatesino agli ottavi aspetta il vincente della partita tra Ebden e Bautista-Agut. Sinner in rimonta nonostante un problema al piede Fin dai primi game si nota la difficoltà di Sinner a muoversi bene in campo, complice un problema al piede reso evidente dall'intervento del fisioterapista durante il primo set.

