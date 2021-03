Inter, Bellinazzo: "Suning pronta a restare, chiusa l'operazione con Bc Partners" (Di martedì 16 marzo 2021) Milano, 16 marzo 2021 " Suning potrebbe restare alla guida dell'Inter . Il colosso cinese avrebbe deciso di non cedere più le quote di maggioranza del club aprendo all'ipotesi di un ingresso di nuovi ... Leggi su quotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Milano, 16 marzo 2021 "potrebbealla guida dell'. Il colosso cinese avrebbe deciso di non cedere più le quote di maggioranza del club aprendo all'ipotesi di un ingresso di nuovi ...

Advertising

infoitsport : Bellinazzo: “Inter, è arrivata la comunicazione di Suning. Fondi, i prossimi passi” - Vatenerazzurro1 : - carbpie : RT @fcin1908it: Bellinazzo: “Inter, nessun problema per gli stipendi. Ecco il piano” - Gallo9Modazza : RT @fcin1908it: Bellinazzo: “Inter, nessun problema per gli stipendi. Ecco il piano” - diegocecati : RT @fcin1908it: Bellinazzo: “Inter, nessun problema per gli stipendi. Ecco il piano” -