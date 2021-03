Il caos Astrazeneca merita una spiegazione (Di martedì 16 marzo 2021) Per come è andata, questa vicenda è uno spartiacque, la cui soluzione potrà essere affidata non solo al pronunciamento dell’Ema, con implicito richiamo alla responsabilità di fronte – si spera – ad evidenze scientifiche. Morti sospette, attese di autopsie, notizie contrastanti, prima la rassicurazione dell’Aifa sulla sicurezza del vaccino poi, poche ore dopo, la decisione di sospendere la somministrazione, avvenuta in ordine sparso in Europa, a conferma di quanto conti il rapporto con l’opinione pubblica e il problema di come salvaguardarlo: il vero problema, prima ancora di come sostituire la fornitura (cosa non semplice considerati i volumi), e riformulare una campagna vaccinale presentata con orgoglio dal governo sabato scorso, diventa, a questo il punto, il “come” ripristinare la fiducia rispetto non solo ad Astrazeneca, ma alla vaccinazione in generale. Come cioè ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) Per come è andata, questa vicenda è uno spartiacque, la cui soluzione potrà essere affidata non solo al pronunciamento dell’Ema, con implicito richiamo alla responsabilità di fronte – si spera – ad evidenze scientifiche. Morti sospette, attese di autopsie, notizie contrastanti, prima la rassicurazione dell’Aifa sulla sicurezza del vaccino poi, poche ore dopo, la decisione di sospendere la somministrazione, avvenuta in ordine sparso in Europa, a conferma di quanto conti il rapporto con l’opinione pubblica e il problema di come salvaguardarlo: il vero problema, prima ancora di come sostituire la fornitura (cosa non semplice considerati i volumi), e riformulare una campagna vaccinale presentata con orgoglio dal governo sabato scorso, diventa, a questo il punto, il “come” ripristinare la fiducia rispetto non solo ad, ma alla vaccinazione in generale. Come cioè ...

Ultime Notizie dalla rete : caos Astrazeneca Il caos Astrazeneca merita una spiegazione Ai cittadini del Lazio, ad esempio, è arrivato questo sms: 'A seguito della sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca decisa da Aifa il suo appuntamento previsto per domani è sospeso. Sarà ...

'Su AstraZeneca caos dall'inizio. I soldi per montagna e sci ci sono' Con queste parole il presidente del Piemonte Alberto Cirio commenta con Affaritaliani.it lo stop dell'Aifa al vaccino AstraZeneca in Italia. 'Dopo il nostro intervento è seguita una disposizione ...

Il caos Astrazeneca merita una spiegazione Italian Prime Minister Mario Draghi delivers a speech during a visit to a new vaccination centre at Fiumicino Airport near Rome, on March 12, 2021, amid the covid-19 (novel coronavirus) pandemic. - It ...

