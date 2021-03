I ricercatori ne sono convinti: “I lockdown in questa fase sono inutili” (Di martedì 16 marzo 2021) In questa fase della pandemia, il ricorso ai lockdown è inutile. Anzi, dannoso. A dirlo ora sono anche gli esperti, che hanno iniziato da settimane a puntare il dito contro le scelte dei governi, a partire da quello italiano, di rinchiudere in casa i cittadini come unica soluzione possibile alla crisi. Un coro di voci al quale si è aggiunta in queste ore quella di Philippe Lemoine, analista del Center for the Study of Partisanship and Ideology (Cspi) e ricercatore di fama internazionale, che alle pagine del Wall Street Journal ha mostrato dati che mostrano come i benefici di misure così rigorose siano inferiori ai costi dell’averle messe in atto. Un anno fa, secondo il ricercatore, le cose non stavano così e le serrate erano più comprensibili. Oggi, però, la situazione è cambiata. Lemoine ha ... Leggi su ilparagone (Di martedì 16 marzo 2021) Indella pandemia, il ricorso aiè inutile. Anzi, dannoso. A dirlo oraanche gli esperti, che hanno iniziato da settimane a puntare il dito contro le scelte dei governi, a partire da quello italiano, di rinchiudere in casa i cittadini come unica soluzione possibile alla crisi. Un coro di voci al quale si è aggiunta in queste ore quella di Philippe Lemoine, analista del Center for the Study of Partisanship and Ideology (Cspi) e ricercatore di fama internazionale, che alle pagine del Wall Street Journal ha mostrato dati che mostrano come i benefici di misure così rigorose siano inferiori ai costi dell’averle messe in atto. Un anno fa, secondo il ricercatore, le cose non stavano così e le serrate erano più comprensibili. Oggi, però, la situazione è cambiata. Lemoine ha ...

GassmanGassmann : È chiaro a tutti che in Italia non produciamo vaccini, perché sono stati, da ogni governo, di ogni colore, tagliati… - Jo_fer7 : @antonellacirce1 @enricoruggeri Non c'entrano un csxxo i virologi in tv. Non esistono solo loro. Nel mondo ci sono… - franceradini : RT @Oss_Screening: Per i difetti prossimali del ciclo dell'urea, lo #screeningneonatale è possibile. Secondo un team di ricercatori americ… - Oss_Screening : Per i difetti prossimali del ciclo dell'urea, lo #screeningneonatale è possibile. Secondo un team di ricercatori a… - lucazzittoAQ : @ilgiornale Nella storia della vaccinazione, fin dagli antichi greci, ci sono stati grandi ricercatori e studiosi,… -