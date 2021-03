I razzi per i primi test della missione Artemis sono pronti

(Di martedì 16 marzo 2021) I lanciatori che ci accompagneranno durante le prossime missioni verso la Lunae fanno sfoggio di sé presso il Kennedy Space CenterNasa, in Florida. Si tratta deiper il progettoI, la prima fase diin preparazione dei nuovi viaggi di esplorazione dell’essere umano sul nostro satellite e, successivamente, sul nostro vicino di casa nel sistema solare, Marte. In questo video, appena diffuso dall’Agenzia spaziale americana, ci troviamo dietro le quinte del Vehicle Assembly Building, dove assistiamo all’assemblaggio dei segmenti dei lanciatori. (Credit video: Nasa’s Kennedy Space Center) Wired.

Il lancio di domenica dal Kennedy Space Center della NASA è stato il secondo nel giro di pochi giorni per SpaceX, che ha inviato un altro dei suoi razzi Falcon 9 da Cape Canaveral giovedì.