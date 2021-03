Gualtieri si candida come sindaco di Roma per il Pd, Calenda: “Evidente la scelta di rompere” (Di martedì 16 marzo 2021) Roberto Gualtieri ha sciolto la riserva: l’ex ministro dell’Economia del governo Conte bis si candiderà a sindaco di Roma per il Partito Democratico. Ieri, 15 marzo, Gualtieri ha comunicato al segretario Letta e ai dirigenti locali la propria disponibilità. Le elezioni per il sindaco della Capitale si terranno tra settembre e ottobre 2021. La candidatura di Roberto Gualtieri Dopo un periodo di riflessione, Roberto Gualtieri ha comunicato la propria disponibilità a correre per il Pd come sindaco di Roma. Presto starà al nuovo segretario Enrico Letta darne la comunicazione ufficiale, insieme al segretario regionale del Lazione Bruno Astorre e al segretario Romano Andrea Casu. Dal ... Leggi su urbanpost (Di martedì 16 marzo 2021) Robertoha sciolto la riserva: l’ex ministro dell’Economia del governo Conte bis si candiderà adiper il Partito Democratico. Ieri, 15 marzo,ha comunicato al segretario Letta e ai dirigenti locali la propria disponibilità. Le elezioni per ildella Capitale si terranno tra settembre e ottobre 2021. Latura di RobertoDopo un periodo di riflessione, Robertoha comunicato la propria disponibilità a correre per il Pddi. Presto starà al nuovo segretario Enrico Letta darne la comunicazione ufficiale, insieme al segretario regionale del Lazione Bruno Astorre e al segretariono Andrea Casu. Dal ...

