Giro di boogie e trombone a pistoni

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Si dice spesso, di una persona che ha girato la boa degli anta da diversi decenni, che ha «molte primavere». Espressione un po’ ipocrita che spesso nasconde esistenze sfinite e fragili. Ci sono poi quelli che inanellano davvero una serie di primavere successive, confortati da una salute di ferro e da una mente lucida ed ironica. Come nel caso del grande Dino Piana. Classe 1930, jazzista nella Penisola da quando suonare il jazz era un’avventura curiosa e inventata lì per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giro boogie

Tempo Stretto

... e aveva felicemente imposto all'intera formazione eleganti divise che neldi pochissimo ... l'uomo che sconfisse il(ora anche titolo di un bel documentario a lui dedicato). Quando, infatti,...... il sassofonista jazz di New Orleans Kidd Jordan, KRS - One deiDown Productions. E ... Era stato durante queldi concerti che il gruppo aveva suonato per la prima volta Low e Belong . A ...