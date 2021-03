Genitori | l’adescamento online è un pericolo reale | aprite gli occhi

Leggi su dilei

(Di martedì 16 marzo 2021) «Alle madri e ai padri dico: spiegate ai vostri figli che non devono interagirecon chi non sconoscono nella realtà. E che quando vengono fatte richieste strane, o si verificano situazioni “idilliache” dove l’altro dice sempre la cosa giusta al momento giusto, vuole creare relazioni uniche, molto spesso dietro si cela qualcosa che non va. E in quel caso i ragazzi dovrebbero avvisare iper capire cosa si nasconde dietro». Avevamo già avuto occasione di parlare insieme alla psicologa e psicoterapeuta Maura Manca dei pericoli del. Vi invitiamo a fare un esperimento: provate a mettere la parola “adescamento” in un motore di ricerca e vi si accapponerà la pelle. Ve ne citiamo qualcuno: “Adesca 12enni su Facebook con un falso profilo: indagato 39enne “, “Ruba profili Facebook per adescare ...