Fineco | Alessandra Pasini CFO di Snam entra nel CdA

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) –, CFO e Chief International and Business Development di, èta come membro indipendente nel consiglio di amministrazione diBank, una delle più importanti banche fintech in Europa., 47 anni, indal 2016, ha anche un’esperienza ventennale nel settore bancario, in particolare nell’investment banking. Con l’ingresso di, cooptata al posto di Andrea Zappia, dimessosi alcune settimane fa,diventa la prima azienda quotata in Italia nel FTSE MIB ad avere un consiglio composto prevalentemente da donne, che sono ora sei su un totale di undici componenti.

Alessandra Pasini, CFO e Chief International and Business Development di Snam, è entrata come membro indipendente nel consiglio di amministrazione di Fineco Bank, una delle più importanti banche fintech in Europa. E' stata cooptata in sostituzione a Zappia. FinecoBank diventa la prima societa' del Ftse Mib ad avere un consiglio composto prevalentemente da donne.