Ermal Meta, scherzo de Le Iene: frecciatine a Barbara d’Urso e Signorini (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il cantante albanese ma barese d'adozione è andato su tutte le furie e non ha esitato a lanciare stoccate ai programmi dei due famosi conduttori L'articolo provIene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il cantante albanese ma barese d'adozione è andato su tutte le furie e non ha esitato a lanciare stoccate ai programmi dei due famosi conduttori L'articolo provda Gossip e Tv.

Advertising

RollingStoneita : «Si rifiutano di benedire i matrimoni gay, ma investono in ‘Rocketman’», scrive il musicista. In Italia si schieran… - MetaErmal : Ciao ragazzi, ditemi quanto non vedo l’ora di iniziare a suonare? Quanto? ?? - RaiPortaaPorta : Questa sera con noi Amadeus e i finalisti del Festival di Sanremo: Maneskin, Fedez e Michelin e Ermal Meta! In seco… - _godgiven_ : RT @vocedelverbo_: ci credete che abbiamo letteralmente 1:53 di video di ermal meta che dice “cazzo”? - negri_jenny : È impossibile far sbroccare Ermal Meta, è sempre così pacato e gentile con tutti Sabina: #ErmalMeta #LeIene -