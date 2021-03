Deathloop svela alcune delle sue letali armi in un nuovo video gameplay

(Di martedì 16 marzo 2021)per PS5 e PC è il protagonista della nuova copertina di Game Informer e, dopo i vari dettagli sul giocoti in 80 domande ad Arkane Studios, il portale ha deciso di pubblicare un. Il filmato in questione, si sofferma suche saranno a disposizione dei giocatori nel corso dell'avventura. Ad esempio, potremo contare sul Machete, un'arma che può risultare utile anche contro i nemici armati di fucile e che permette brutali esecuzioni. Ci sarà poi la sparachiodi PT-5 Spiker, il fucile Rapier con colpo singolo e lo Strelak 50-50 che con il suo caricatore di più grandi dimensioni permetterà di uccidere più nemici alla volta. Leggi altro...

Deathloop è un gioco su un eroe bloccato in un loop temporale di 24 ore senza fine. Giocherete nei panni di Colt Vahn intrappolato sulla desolata isola di Blackreef. Il protagonista è braccato da una ...