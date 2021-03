Covid: Letta, 'su debito Paesi Ue occorre soluzione per tutti' (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Credo che come gestire l'aumento del debito per Covid, non il debito che viene dal passato, sia un tema su cui aprire una discussione". Lo ha detto Enrico Letta alla Stampa estera. "Io non ho una risposta, dico che aprire una discussione su questo tema mi sembra nella logica. Non è una roba da cicale contro formiche ma riguarda tutti. tutti i Paesi hanno avuto un aumento del debito Covid importante, è interesse di tutti trovare una soluzione", ha sottolineato il segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Credo che come gestire l'aumento delper, non ilche viene dal passato, sia un tema su cui aprire una discussione". Lo ha detto Enricoalla Stampa estera. "Io non ho una risposta, dico che aprire una discussione su questo tema mi sembra nella logica. Non è una roba da cicale contro formiche ma riguardahanno avuto un aumento delimportante, è interesse ditrovare una", ha sottolineato il segretario del Pd.

