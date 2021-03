Coronavirus | 12 membri nel nuovo Cts e Locatelli coordinatore

(Di martedì 16 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, preso atto delle recenti dimissioni deldel Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo, e in relazione alla nuova fase dell’emergenza, ha ritenuto opportuno razionalizzare le attività del Cts, al fine di ottimizzarne il funzionamento anche mediante la riduzione del numero dei componenti. In

Altrisono: Giuseppe Ippolito, Cinzia Caporale, Giorgio Palù, Giovanni Rezza, Fabio ... dottor Agostino Miozzo, e in relazione alla nuova fase dell'emergenza, con l'accelerazione ...... dottor Agostino Miozzo, e in relazione alla nuova fase dell'emergenza, con l'... " oggi Mario Draghi potrebbe sostituire tutti idel Comitato Tecnico Scientifico ". L'occasione è ...ROMA (ITALPRESS) – Il capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, preso atto delle recenti dimissioni del coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo, e in relazione ...Il Capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, preso atto delle recenti dimissioni del Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, dottor Agostino Miozzo, e in relazione alla nuova f ...