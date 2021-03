Bollettino covid, 4.235 positivi e 81 morti: 308 casi a Monza e Brianza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono state trovate altre 4.235 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di martedì 16 marzo, i casi (2.050 in più rispetto a ieri) sono emersi analizzando 49.068 tamponi; il rapporto fra ... Leggi su monzatoday (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono state trovate altre 4.235 persone positive alin Lombardia nella giornata di martedì 16 marzo, i(2.050 in più rispetto a ieri) sono emersi analizzando 49.068 tamponi; il rapporto fra ...

Advertising

borghi_claudio : @Lorenzo42059670 @luigiluccarini @scenarieconomic @edrago81 Beh direi. Sotto i 50 anni sono morte solo 1000 persone… - borghi_claudio : @tony27102457 @diegomeloni @cris_cersei Non li classifico perchè mi pare evidente che in troppi casi sia impossibil… - FrankZanata : RT @bobinetv: Una nuova vittima Covid. Il decesso precedente era del 7 marzo #valledaosta #salute - - infoitinterno : Il bollettino Covid di oggi in Toscana: 1.247 nuovi casi e 18 decessi. +26 i ricoveri - Bea40998979 : RT @rej_panta: @Alessan87490307 Il mio obiettivo è dare una lettura del bollettino Covid al contrario, un gioco di comunicazione, oggi anzi… -